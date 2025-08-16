Sparatoria a Forio d’Ischia: due morti e due feriti gravi all’ingresso di un hotel

Tragedia nel pomeriggio del 16 agosto nella zona Cuotto. Ipotesi di movente familiare, indagini in corso

Drammatica sparatoria nel pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, nella zona Cuotto di Forio d’Ischia. Quattro le persone coinvolte: due hanno perso la vita, mentre altre due risultano gravemente ferite, una delle quali in imminente pericolo di vita.

L’episodio si è verificato all’ingresso di un noto parco hotel della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato i rilievi.

Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero tutte persone adulte. I colpi, sparati alla testa, lasciano ipotizzare un gesto di estrema violenza. Il movente, ancora al vaglio degli inquirenti, potrebbe essere legato a contrasti familiari.

La dinamica dei fatti resta da chiarire, mentre l’intera comunità locale è sotto shock per l’accaduto.