Sparatoria a Forio d’Ischia: due morti e due feriti gravi all’ingresso di un hotel

Tragedia nel pomeriggio del 16 agosto nella zona Cuotto. Ipotesi di movente familiare, indagini in corso

A cura di Redazione
16 agosto 2025 19:05
Drammatica sparatoria nel pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, nella zona Cuotto di Forio d’Ischia. Quattro le persone coinvolte: due hanno perso la vita, mentre altre due risultano gravemente ferite, una delle quali in imminente pericolo di vita.

L’episodio si è verificato all’ingresso di un noto parco hotel della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato i rilievi.

Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero tutte persone adulte. I colpi, sparati alla testa, lasciano ipotizzare un gesto di estrema violenza. Il movente, ancora al vaglio degli inquirenti, potrebbe essere legato a contrasti familiari.

La dinamica dei fatti resta da chiarire, mentre l’intera comunità locale è sotto shock per l’accaduto.

