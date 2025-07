Sparatoria di Capodanno a Villa Verucchio: il video conferma la legittima difesa

Il carabiniere Masini costretto a sparare contro Hamid Sitta, armato di coltello

Un video girato da un testimone mostra i momenti iniziali della sparatoria di Capodanno a Villa Verucchio, in cui il luogotenente Luciano Masini ha ucciso Hamid Sitta, 23enne egiziano che poco prima aveva accoltellato quattro persone. Nel filmato si vede Masini puntare la pistola verso terra mentre Sitta avanza armato di coltello. Il carabiniere indietreggia cercando di evitare lo scontro, ma il giovane lo carica improvvisamente. Masini spara prima a terra, poi colpisce Sitta mentre continua a fuggire all'indietro.

Il video, usato dalla Procura di Rimini, ha confermato la legittima difesa: Masini non aveva scelta. L'indagine è stata chiusa con richiesta di archiviazione. L'avvocato del carabiniere ha sottolineato che Masini non voleva uccidere e ha fatto di tutto per evitarlo.