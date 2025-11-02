Spari nella notte nel Napoletano: ucciso un diciottenne

Il giovane, incensurato e operaio, è stato colpito da un colpo di pistola esploso da due uomini in scooter. È morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Castellammare di Stabia

Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola a Boscoreale, in provincia di Napoli. L’agguato è avvenuto intorno alle 2.30 in piazza Pace, dove il giovane – incensurato e impiegato come operaio – si trovava quando due persone a bordo di uno scooter si sono avvicinate ed hanno esploso almeno un colpo d’arma da fuoco ad altezza d’uomo.

Il proiettile lo ha colpito in modo grave. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’agguato e cercando di identificare i responsabili. Non sono ancora chiari i motivi del gesto, ma gli investigatori non escludono alcuna pista.