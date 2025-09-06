Spariscono uno smartphone e un rasoio elettrico dal chiosco: denunciato un 37enne
La refurtiva, del valore di 120 euro, è stata restituita al legittimo proprietario
A cura di Redazione
06 settembre 2025 14:44
Ieri (venerdì 5 settembre) un 37enne di nazionalità albanese è stato denunciato a Misano Adriatico. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della locale stazione, l'uomo si è appropriato di un telefono cellulare e di un rasoio elettrico, esposti sul bancone di un chiosco del lungomare. La refurtiva, del valore di 120 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.