Spariti i cassonetti in via Vittime Civili di Guerra: immondizia a terra. La segnalazione

Cassonetti mancanti in centro a Rimini, immondizia lasciata in strada a beneficio dei gabbiani. La segnalazione al 3478809485 arriva da un lettore di altarimini.it. La zona indicata è nei pressi di Via Gambalunga e Piazza Ferrari. "Da 15 giorni a questa parte, da quando sono stati tolti senza alcuna segnalazione, i cassonetti dei rifiuti in via Vittime Civili di Guerra e in via Padre Tosi, si verificano quotidianamente questi episodi" scrive il nostro lettore "Siamo in pieno centro storico con centinaia di turisti che transitano dal mare"

