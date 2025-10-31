Sparo Capodanno: Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma

Pena sospesa per il deputato coinvolto nello sparo di Capodanno 2024 a Rosazza. Assolto dall’accusa di porto di munizioni a espansione

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, con pena sospesa, dal Tribunale di Biella per il porto illegale di arma da fuoco. La vicenda è legata allo sparo avvenuto nella notte di Capodanno 2024 nella sede del Comune di Rosazza, in provincia di Biella.

Il giudice ha riconosciuto Pozzolo colpevole del porto illegale di una mini pistola North American Arms, accogliendo in parte la richiesta dell’accusa, che aveva domandato una condanna a un anno e mezzo. L’ex esponente di Fratelli d’Italia è stato invece assolto dall’accusa di porto di munizionamento a espansione, “perché il fatto non sussiste”.

All’uscita dal tribunale, Pozzolo ha dichiarato: «È stata sgretolata un’altra parte delle accuse che erano state montate dai media».

Dopo la vicenda, il deputato — eletto con Fratelli d’Italia — ha lasciato il partito e si è iscritto al Gruppo Misto. L’episodio di Rosazza aveva coinvolto anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, presente durante la serata di Capodanno.