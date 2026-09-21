Spartan Misano 2026, oltre 6.000 partecipanti da 45 Paesi

Un altro grande evento sportivo chiude un settembre da record per Misano: dopo Bike Festival e MotoGP, la Spartan Race conferma l’attrattività internazionale della destinazione

Oltre 6.000 partecipanti hanno scelto Misano Adriatico per Spartan Misano 2026, andato in scena sabato 19 e domenica 20 settembre. Un grande appuntamento internazionale che si inserisce in un mese di settembre caratterizzato da una straordinaria concentrazione di eventi sportivi e da importanti flussi di pubblico sul territorio.

La Spartan Race rappresenta infatti il terzo grande appuntamento del mese, dopo l’International Bike Festival, che ha fatto registrare oltre 65.000 presenze, e il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, che ha portato al Misano World Circuit 184.051 spettatori nell’arco del weekend.

Un pubblico che, nel caso della Spartan, ha raggiunto Misano da oltre 45 Paesi per affrontare le prove Sprint, Super e Beast, partecipare alla Spartan Kids e vivere le attività della Festival Area.

Particolarmente significativo, in questa edizione, il debutto della Spartan Beast all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli, con circa 3,5 chilometri di percorso nelle aree del circuito.

“Per noi Spartan è un evento importantissimo e nel 2027 festeggeremo insieme il decimo anniversario a Misano – le parole del Sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni -. Settembre è ormai un mese fortemente legato allo sport: dall’International Bike Festival al Gran Premio di MotoGP, fino alla Spartan Race che chiude la nostra stagione turistica. Per noi è fondamentale continuare ad accogliere le persone e soprattutto fare in modo che qui stiano bene. L’ospitalità di tutta la Riviera è il nostro biglietto da visita e vi aspettiamo il 18 e 19 settembre 2027 per celebrare insieme dieci anni di Spartan a Misano”.

La prossima edizione, dunque, è già fissata per il 18 e 19 settembre 2027, quando Misano e Spartan celebreranno il decimo anniversario della manifestazione sul territorio. Un traguardo che consolida una collaborazione capace, anno dopo anno, di contribuire alla promozione della destinazione e alla prosecuzione della stagione turistica oltre i mesi estivi.