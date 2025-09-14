Spazio Armonico, la città si scopre in musica: a Riccione nasce un centro di musicoterapia

Domenica 14 settembre l’apertura del centro di Veronica Villa dedicato a canto e corsi per ogni età

A Riccione c’è un nuovo spazio dove la musica diventa incontro, ascolto e condivisione. Domenica 14 settembre alle 17 apre ufficialmente Spazio Armonico, il centro creato da Veronica Villa in collaborazione con Giocamusica, in via Riva del Garda 19. Non una semplice scuola, ma un luogo pensato come “un abbraccio circolare”, dove note e voci si intrecciano per costruire benessere e comunità.

«La musica è per tutti, senza barriere – racconta Villa – e può diventare un sostegno prezioso, capace di creare legami autentici e armonia interiore». Da qui nasce un progetto che unisce utilità sociale e passione, con attività rivolte a ogni età: dal Metodo Gordon per i più piccoli, che introduce i bambini da 0 a 3 anni al linguaggio musicale in modo naturale, alla propedeutica per i bimbi della materna, fino ai corsi di canto e formazione vocale per ragazzi e adulti.





Accanto alle lezioni, c’è la, che usa suoni, voce e strumenti come canali di comunicazione e inclusione. Una pratica che aiuta a esprimersi, rilassarsi e rafforzare la fiducia in sé, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità. «Cantare non è solo tecnica – sottolinea – ma anche imparare ad ascoltarsi, a liberare emozioni».

L’inaugurazione sarà l’occasione per conoscere da vicino le attività e respirare l’energia che Spazio Armonico vuole portare in città. «Spero diventi una piccola comunità, dove ciascuno possa sentirsi accolto e parte di un’armonia condivisa», aggiunge Villa.

Mary Cianciaruso