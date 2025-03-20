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Redazione

Riccione: i Cori Uniti accendono “La Luce della Speranza” alla chiesa Stella Maris

25 gennaio 2026 12:38

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Dal Biografilm al tour in sala: a Santarcangelo Radio Solaire, il racconto di Giorgio Lolli e le voci libere dell’Africa

09 dicembre 2025 07:00

Transitalia Marathon, il coraggio di Davide: 7 anni, una malattia rara, taglia il traguardo in sidecar

05 ottobre 2025 06:08

Veronica Villa

Spazio Armonico, la città si scopre in musica: a Riccione nasce un centro di musicoterapia

14 settembre 2025 06:54

Spiaggia Le Palme 88-89: il miglior design d’Italia parla riccionese

29 luglio 2025 20:06

Velvet e Slego: l’anima ribelle della Riviera

20 luglio 2025 15:22

No alla Notte Rosa, Cecchetto frena: “Riccione non può uscire da un evento di sistema"

25 giugno 2025 10:19

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Dalla Pigna a Ridracoli: il lungo viaggio dell’acqua che disseta Rimini

22 giugno 2025 12:21

Trent’anni e non sentirli: Riccione rilancia la sua iconica mappa cartacea

15 giugno 2025 13:03

Blitz contro l’IVA su beni essenziali: anche Rimini “boicotta” la grande distribuzione

01 giugno 2025 15:00

Una laurea che punta su strade sostenibili e innovative: riccionese disegna il futuro delle reti viarie

14 dicembre 2024 11:13

La Perla verde dà il via al Natale con “Riccione Christmas Sea”: un mare di luci, emozioni e sapori

24 novembre 2024 13:17

L’esperienza del viaggio targato “Domino” sbarca anche a Cattolica

04 novembre 2024 06:56

A Riccione il Villaggio di Natale va oltre il “Salotto”. Gli esercenti: “L’ambizione è di crescere”

30 ottobre 2024 19:38

Rinnovo della rete dell’acquedotto, partiti i lavori in viale Bellini a Riccione

22 ottobre 2024 11:54

“La bambina che sorrideva sempre”, ecco il romanzo d'esordio della scrittrice cattolichina Daniela D’Elia

22 ottobre 2024 11:06

Promozione della salute sui benefici di attività fisica e movimento: a Bellaria “Un passo alla volta”

22 ottobre 2024 10:56

Opportunità e sfide della transizione energetica, parte a Rimini  Lab.tec

22 ottobre 2024 10:45

Genitori e figli nel momento della separazione: al via due cicli di incontri al Centro per le famiglie

22 ottobre 2024 10:40

Cinque anni di emporio solidale: una catena di generosità a sostegno dei più deboli

22 ottobre 2024 09:28

Limiti, confini e frontiere al centro della 26esima edizione del Festival del Mondo Antico

21 ottobre 2024 12:02

A Riccione riaprirà il centro di Buon vicinato “Le 5 Terre”: al via i lavori, sarà pronto e fruibile entro Natale

21 ottobre 2024 11:19

Maltempo: circolazione ferroviaria ancora sospesa tra Rimini e Cesenatico

20 ottobre 2024 09:58

Il maltempo colpisce anche la Valmarecchia: numerosi gli interventi del volontari

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Croce Rossa di Riccione in piazza per la Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare 

18 ottobre 2024 11:01

Vaccini, Movimento 3V Rimini: ondata di multe, famiglie "vessate"

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Contro lo smog, piante e fiori al posto del cemento: Rimini si adatta ai cambiamenti climatici

17 ottobre 2024 11:35

Avvicinare i giovani alla lettura: riparte con la Biblioteca Ragazzi 'Libri in Cargo Bike', si espande agli asili nido

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Regolamentazione dei dehors: l’amministrazione incontra i comitati d’area e le associazioni di categoria

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Intelligenza Artificiale e ruolo umano: Paolo Ercolani in “Algoretica, il posto dell’uomo e della macchina”

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Ripristino del canale Rio Costa a Riccione: stanziati i fondi e partiti i lavori

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E' entrato nel vivo il 22° Rallylegend con le prove speciali: spettacolo con “Speed Legends”

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07 ottobre 2024 12:11

La sindaca Daniela Angelini al convegno di Kpmg: “Stiamo ristrutturando il sistema turistico di Riccione” 

07 ottobre 2024 11:07

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06 ottobre 2024 10:08

Al Rimini Family Village l’evento dedicato al programma di mobilità studentesca del Rotary International

06 ottobre 2024 09:31

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Entra in vigore l’ordinanza balneare invernale: accessibilità e sicurezza garantite

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02 ottobre 2024 10:41

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A Riccione un omaggio alle “Donne nella scienza” con oltre 200 studenti

26 settembre 2024 18:12

Tassa rifiuti, a Coriano pubblicato il bando per le esenzioni e agevolazioni

26 settembre 2024 12:21

Rimini: l'airbag della Volvo pieno di cocaina, arrestato corriere della droga

26 settembre 2024 12:00

Sulla spiaggia di Riccione il Campionato nazionale di beach volley degli agenti di Polizia locale

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Una mostra dedicata alle "vinyl cover", da Picasso a Warhol

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Hub urbani: a Riccione dalla regione arrivano 40.000 euro per lo studio di fattibilità

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Peste suina, controlli in regione, anche nella provincia di Rimini: rilevato il virus in 5 casi

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Rimborso abbonamenti al trasporto pubblico grazie al fondo idrocarburi

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Progetto di ricerca Herambiente-Archa: la pelle si trasforma in compost all'impianto di Ca' Baldacci a Rimini

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Partenza col botto per la prima edizione di Cattolica Street Fish: cucinati oltre 300 chili di pesce

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Torna la settimana europea della mobilità, tutti gli eventi in programma a Rimini

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Rimini: interventi di manutenzione al passaggio a livello, prevista la chiusura notturna di via XXV Marzo 1831

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Lite furibonda tra vicini, minacce e colpi anche agli agenti: padre e figlio in arresto

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“Riccione shopping district”: verso la riqualificazione della rete commerciale

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La Provincia di Rimini concede in uso “La locanda di Onferno” a Gemmano

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In manette i rapinatori seriali, il plauso di Magrini: “Territorio ben presidiato"

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Rimini, animatore di villaggi turistici accusato di violenza sessuale

10 settembre 2024 10:41

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