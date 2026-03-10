Speronata dall’ex mentre rientra a casa: 50enne finisce in ospedale

L’uomo avrebbe tentato di aprire lo sportello dopo l’impatto. Scatta il codice rosso

Una 50enne riminese è stata speronata dall’ex compagno l’8 marzo in via Montescudo mentre rientrava da una cena con un’amica. L’auto della donna si è ribaltata su un fianco per poi tornare in carreggiata. L’uomo, secondo la denuncia, avrebbe tentato di aprire lo sportello prima che le due riuscissero a fuggire e raggiungere casa nonostante i danni al veicolo.

La vittima, ora in ospedale con una sospetta frattura vertebrale, ha sporto denuncia alla Polizia: attivato il codice rosso. L’amica ha una prognosi di dieci giorni. L’ex, un 50enne di origine egiziana già a processo per maltrattamenti, da tempo avrebbe ripreso a perseguitarla con messaggi e appostamenti. I due hanno tre figli, affidati alla madre. A tutelare la donna è l’avvocata Ingrid Ilardi.