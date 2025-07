Spettacolo alla prima Granfondo del Mito: grande successo a Bagno di Romagna

Vittoria del trentino Patrick Facchin tra gli uomini e Medri tra le donne

Domenica 13 luglio, nonostante la pioggia su gran parte del tracciato, si è svolta con entusiasmo e partecipazione la prima edizione della Granfondo del Mito a Bagno di Romagna. Oltre 500 ciclisti sono partiti di buon mattino sotto un cielo minaccioso, ma la passione per il ciclismo ha prevalso sul meteo avverso.



L’evento, con partenza e arrivo nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, ha attraversato scenari mozzafiato e un territorio iconico, già teatro del Giro d’Italia e del Tour de France. A dare il via alla gara è stato il sindaco Enrico Spighi, che ha commentato con soddisfazione:



“Siamo felici del ritorno di una granfondo a Bagno di Romagna. Dopo alcuni anni di pausa, questa nuova manifestazione è partita con grande entusiasmo, passione e, soprattutto, con un'organizzazione impeccabile."



La granfondo ha proposto due percorsi:



Percorso lungo: 133,5 km con 3.000 metri di dislivello, attraversando località come Badia Prataglia, Camaldoli, Poppi e Pratovecchio, con salite iconiche come il Passo della Calla e il Carnaio.



Percorso corto: 69,6 km e 1.500 metri di dislivello, passando per Monte Fumaiolo, Montecoronaro, Balze e Alfero.



I vincitori

Nel percorso lungo, il trentino Patrick Facchini (Team Sildom Garda), ex professionista con la Androni Giocattoli–Venezuela, ha dominato la gara vincendo in 3:53:59. Completano il podio Stefano Stagni (ASD Gianluca Faenza Team, 3:54:47) e Alessandro Frangioni (ASD Team Go Fast, 3:55:40).



Nella mediofondo maschile, successo di Emanuele Labate (Team Stefan) in 2:00:04, seguito da Paolo Totò (Team Go Fast) e Flavio Serafini (ASD Swatt Club). Quarto posto per Manuel Senni in 2:01:48.



Le gare femminili

Tra le donne, dominio netto di Giulia Medri (MG-K Vis – Olmo – Promotech) nel percorso lungo, chiuso in 4:29:49. Completano il podio Elisa Leardini e Lisa De Cesare.



Nella mediofondo femminile, vittoria meritata per Eleonora Calvi di Coenzo in 2:27:30, seguita da Debora Morri e Susanna Rinaldini.



Ottime prestazioni locali

Segnaliamo l’ottima prova dei riminesi Michele Cappelli (Borello Cycling Team), 15° assoluto nel lungo, e del nutrizionista Samuele Valentini, 27° assoluto, confermando un livello competitivo di rilievo anche tra gli atleti amatori.