Spettacolo e pubblico record a Misano: oltre 10mila presenze per gli ACI Racing Weekend

Kimi Antonelli ospite d’eccezione al Marco Simoncelli, dove debutta la GT4 Italy Series con il successo di Bostrom-Joslyn. Nel Kumho FIA TCR World Tour trionfa Michelisz nella prima gara del weekend

Ancora una giornata ricca di gare, a Misano World Circuit, per il secondo round degli ACI Racing Weekend della stagione. Un evento in grande crescita che ha visto superare, al Marco Simoncelli, le 10.000 presenze.

Sabato anche un ospite d’eccezione, il leader del Mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli, che tante volte, in passato, ha calcato i gradini del podio proprio sulla pista di Misano. Nell’ambito dell’ACI Misano Racing Weekend, infatti, Mercedes gli ha consegnato una nuova, fiammante vettura che il pilota bolognese ha potuto provare in pista, prima della gara serale della Porsche Carrera Cup Italia.

Per Antonelli anche l’occasione per sostenere la squadra di papà Marco il team AKM Motorsport, impegnato in pista nel weekend di Misano.

Sabato, intanto, si è corsa la prima gara della GT4 Italy Series, il nuovo campionato targato ACI Sport che ha debuttato in questo weekend al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

A conquistare il primo successo della neonata serie, al termine dei 50 minuti + 1 giro, sono stati lo svedese Maximilian Bostrom in coppia con il britannico Henry Joslyn, al volante della Toyota GR Supra con i colori Gazoo Racing Sweden, che sotto alla bandiera a scacchi hanno preceduto di 0”403 Maman-Sandrucci (BMW M4 GT4-Casals Motorsport) e di 2”528 Zanin-Bencivenni (Porsche 718 Cayman-MEF Motorsport).

Michelisz è il primo vincitore del Kumho Fia Tcr World Tour

Norbert Michelisz si è aggiudicato la prima delle prime due gare del weekend del Kumho FIA TCR World Tour 2026, la serie internazionale che per la prima volta si corre a Misano.

Per il team BRC anche un ulteriore successo, con Gabriele Covini che ha chiuso al decimo posto e si è aggiudicato il primo ETS Guest Star Trophy, lo speciale trofeo che, da quest’anno, premia i piloti che non prenderanno parte all’intera stagione, ma solo ai singoli eventi. Il premio è promosso da WSC e dal fornitore di carburante da corsa sostenibile ETS Racing Fuels.