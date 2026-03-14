Spiagge, c'è il Decreto: 30 giorni per il bando tipo. Rimini accelera: prime gare entro Pasqua

Ridolfi: "Servono regole chiare sugli indennizzi"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 32/2026 sulle concessioni demaniali marittime. Il provvedimento prevede che entro 30 giorni venga definito un bando tipo nazionale per uniformare le gare con cui i Comuni assegneranno le spiagge.

A Rimini l’assessora al Demanio Valentina Ridolfi chiede che insieme al bando vengano chiariti criteri unici e soprattutto la questione degli indennizzi ai concessionari uscenti, per evitare interpretazioni diverse tra territori.

Il Comune intanto procede: entro Pasqua sono attesi i primi bandi, limitati a 27 aree di ombreggio nel tratto nord del litorale tra Torre Pedrera e Viserbella. Le gare includeranno criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale e saranno coordinate con gli altri Comuni della costa riminese, con l’obiettivo di completare il percorso entro il 2027.

Sul piano politico, il deputato leghista Jacopo Morrone considera il decreto un passo avanti per uniformare i bandi tra i Comuni e tutelare un settore strategico per il turismo italiano, legato al territorio e alle piccole e medie imprese balneari.