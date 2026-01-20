Spiagge, Croatti ai Comuni: "Subito le aste, non si aspetti il governo incapace"

"Gli enti locali rompano gli indugi: stop incertezza"

“I comuni e i cittadini devono essere protagonisti del futuro del comparto balneare, non questo governo incapace e inaffidabile e non quelle associazioni di categoria che da tempo sembrano avere dimenticato che la spiaggia è un bene comune, non di pochi feudatari, e che gli stessi concessionari hanno firmato un contratto con lo Stato, e quindi con tutti i cittadini, che parla chiaro riguardo alla rinuncia agli indennizzi". Dopo Roberto Biagini, anche Marco Croatti del Movimento 5 Stelle sollecita i Comuni a preparare le aste per le assegnazioni delle concessioni demaniali.

"Sono i comuni costieri, non il governo, a conoscere le necessità dei territori e dunque in grado di costruire al meglio bandi aperti, trasparenti, adatti alle peculiarità locali e capaci di selezionare quelli che saranno i migliori concessionari per declinare la loro visione turistica futura. Chiediamo agli enti locali di rompere gli indugi e di porre finalmente fine ad una situazione di incertezza che da anni blocca gli investimenti del comparto balneare: partano immediatamente gare che al centro pongano l’interesse pubblico, dei territori e di tutti i cittadini, e non quello di pochi", chiosa l'esponente pentastellato.