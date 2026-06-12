Spiagge di Rimini, prime 27 concessioni a bando
Durata massima fissata a cinque anni per le aree del litorale nord
Le prime 27 concessioni demaniali sul litorale nord di Rimini sono state messe a bando dal Comune, con durata massima fissata a cinque anni. Come riporta il Resto del Carlino si tratta di aree destinate principalmente all’ombreggio, mentre le strutture degli stabilimenti restano su terreni privati e non rientrano nei rinnovi.
Dal settore balneare, Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Balneari, evidenzia che il limite dei cinque anni era atteso per questa prima fase, frutto del confronto con l’amministrazione.
Vanni sottolinea però la necessità, per i futuri bandi, di concessioni più lunghe fino a vent’anni per garantire il rientro degli investimenti.
Il valore complessivo delle aree sfiora il milione di euro, con superfici tra mille e oltre diecimila metri quadrati. Le imprese potranno partecipare singolarmente o in forma associata, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Nei criteri di assegnazione, l’offerta tecnica avrà un peso nettamente superiore rispetto a quella economica, con rilievo per esperienza e servizi aggiuntivi come la vigilanza notturna.