Spiagge e commercio, ma non solo: un dibattito aperto al pubblico sul futuro di Rimini

Rimini sta attraversando una trasformazione profonda e a tanti interrogativi si cercheranno risposte qualificate il 16 dicembre, dalle 15, presso la tensostruttura E’Tendoun a Viserbella (Bagno 53, Rimini Nord), che ospiterà un incontro pubblico aperto al confronto e al dibattito.

Con Roberto Biagini si affronteranno due temi centrali: il cambio di destinazione d’uso e il futuro delle spiagge. Il primo tema, segnato da una serie di sentenze del Tar Emilia-Romagna tra il 2021 e il 2025, ha già prodotto effetti rilevanti soprattutto nelle zone nord e sud della città, senza un adeguato dibattito pubblico. Quali conseguenze per gli hotel marginali? Perché il Consiglio comunale non ne ha discusso? E quali risposte intende dare la politica? Sul fronte spiagge, l’attenzione sarà rivolta alle concessioni scadute, al piano spiaggia e alle criticità idrogeologiche di Rimini Nord, oltre al destino delle spiagge libere sempre più richieste dai turisti.

Il commercio sarà al centro dell’intervento di Giammaria Zanzini, che analizzerà la crisi del commercio di prossimità, i cambiamenti strutturali nei consumi e le ricadute sul tessuto urbano riminese. Un focus particolare sarà dedicato agli Hub Urbani e di Prossimità come possibile leva di rigenerazione e rilancio.

Andrea Delbianco illustrerà un modello di crisi già in stato avanzato, ricostruendone cause e responsabilità e indicando possibili strumenti per una reale discontinuità rispetto alle politiche del passato.

Infine, con Davide Grassi, si affronterà senza reticenze il tema delle infiltrazioni mafiose e criminali a Rimini: segnali, meccanismi e silenzi che ne favoriscono la presenza, ma anche le strategie per rafforzare una comunità più consapevole e resiliente.