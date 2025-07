Spiagge e concessioni, Cgil Rimini: "Basta teatrini tra politica e balneari"

Il sindacato denuncia l’esclusione dal confronto pubblico, le criticità sul lavoro stagionale e proclama lo sciopero dei bagnini il 9 agosto dopo il nulla di fatto in Prefettura

La Cgil di Rimini interviene con forza sul tema delle concessioni balneari, criticando la gestione politica e il ruolo dominante delle associazioni di categoria. Dopo la bocciatura da parte di Bruxelles e del Consiglio di Stato del cosiddetto "Piano Salvini", il sindacato denuncia una situazione in cui, da anni, politica e rappresentanze balneari alimentano una dinamica di interessi particolari, a scapito della trasparenza, della legalità e dell’interesse collettivo.

In questo contesto, Cgil e Filcams rimarcano l’esclusione delle organizzazioni che tutelano lavoro, ambiente e accessibilità dai tavoli decisionali. A Riccione, ad esempio, i rappresentanti dei concessionari balneari sono stati coinvolti nella redazione del nuovo piano spiaggia, mentre i sindacati – nonostante una richiesta formale di confronto inviata oltre un anno fa – sono stati tenuti ai margini.

Critiche anche alla gestione del servizio di salvataggio: nonostante l'abolizione della pausa pranzo, l’estensione dell’area da sorvegliare per ciascun marinaio da 150 a 300 metri, senza un corrispondente rafforzamento degli organici, ha aumentato i rischi per lavoratori e bagnanti. Per questo motivo Filcams Cgil Rimini ha proclamato lo stato di agitazione e annunciato uno sciopero provinciale dei marinai di salvataggio per il 9 agosto, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in Prefettura.

Il sindacato chiede l’avvio immediato di un confronto vero, che affronti le criticità del settore con responsabilità e coinvolga tutti gli attori interessati, a partire dai lavoratori.