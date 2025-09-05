Spiaggia devastata, il bagnino social Lorenzo Ercoles: "Volevano colpire me"

Centinaia di lettini divelti e ombrelloni tagliati

La scorsa notte ignoti vandali hanno devastato la spiaggia del bagno 76-77 di Cattolica, gestita dal bagnino e influencer Lorenzo Ercoles. Tagliati oltre 100 lettini e diversi ombrelloni: un danno ingente e mirato, visto che nessun altro stabilimento è stato colpito. Le telecamere hanno ripreso persone con caschi integrali all’opera. Ercoles denuncia: “Non è una ragazzata, volevano colpire me”. I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri.