Spiaggia devastata, il bagnino social Lorenzo Ercoles: "Volevano colpire me"

Centinaia di lettini divelti e ombrelloni tagliati

A cura di Redazione
05 settembre 2025 12:03
Spiaggia devastata, il bagnino social Lorenzo Ercoles: "Volevano colpire me" - Uno dei tanti lettini tagliati
Uno dei tanti lettini tagliati
Cronaca
La scorsa notte ignoti vandali hanno devastato la spiaggia del bagno 76-77 di Cattolica, gestita dal bagnino e influencer Lorenzo Ercoles. Tagliati oltre 100 lettini e diversi ombrelloni: un danno ingente e mirato, visto che nessun altro stabilimento è stato colpito. Le telecamere hanno ripreso persone con caschi integrali all’opera. Ercoles denuncia: “Non è una ragazzata, volevano colpire me”. I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri.

