Spiaggia Libera Tutti, estate da record: quasi 3.900 persone accolte

Oltre 2.000 prenotazioni e una crescita del 39% rispetto al 2025

Oltre duemila prenotazioni, quasi 3.900 persone accolte e una crescita che va ben oltre l’aumento dei giorni di apertura. A una decina di giorni dalla conclusione della stagione, “Spiaggia Libera Tutti” traccia un primo bilancio dell’estate 2026, confermando una crescita significativa della spiaggia senza barriere di Piazzale Boscovich inaugurata lo scorso anno, sia nell’utilizzo dei servizi sia nella capacità del progetto di diventare uno spazio aperto di incontro, socialità e inclusione.

Gli ultimi dati disponibili portano a 2.085 le prenotazioni complessive, con un incremento di circa il 39% rispetto alla prima stagione dello scorso anno. Una crescita ancora più significativa considerando che i giorni di apertura sono aumentati soltanto dell’8,3%, pari a una settimana in più rispetto al 2025.

Le persone accolte nel corso dell’estate sono stimate in 3.868, mentre sono stati 1.048 gli utilizzi dei gazebo. La gestione flessibile delle postazioni, con la possibilità di utilizzare gli spazi in momenti diversi nell’arco della stessa giornata, ha consentito di rispondere a una domanda superiore a quella che sarebbe stato possibile soddisfare con un utilizzo rigido dei gazebo.

Si conferma inoltre la dimensione internazionale del progetto: il 22,5% delle persone accolte proviene dall’estero, un dato che testimonia la capacità di Spiaggia Libera Tutti di intercettare anche le esigenze di turisti e famiglie che scelgono Rimini cercando servizi realmente accessibili.

Ma accanto ai numeri, è soprattutto ciò che è accaduto quotidianamente sulla spiaggia a restituire il significato dell’esperienza. Nel corso dell’estate Spiaggia Libera Tutti è diventata sempre più una sorta di “piazza sulla sabbia”, dove famiglie, bambini, anziani, persone con disabilità, volontari e operatori hanno condiviso momenti di vita quotidiana.

Sono nate spontaneamente feste di compleanno, tornei di carte, pranzi condivisi e occasioni per incontrarsi e parlare. Particolarmente significativo anche il rapporto con i centri estivi: alcune persone anziane hanno scelto di prenotare proprio nelle giornate in cui erano presenti i bambini, raccontando di voler trascorrere qualche ora insieme a loro e di sentirsi così “ancora nonni”. Piccoli episodi che raccontano come uno spazio accessibile possa diventare anche un luogo di relazione tra generazioni.

“Il risultato più importante di questa stagione va oltre ai numeri importanti – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Kristian Gianfreda – ma sta nelle relazioni che si sono create giorno dopo giorno sulla spiaggia fra gli ospiti, gli operatori, i volontari, capaci di mettere insieme persone di età, condizioni ed esperienze diverse. L’obiettivo non è soltanto permettere a una persona con disabilità di andare al mare, ma fare in modo che possa vivere pienamente il proprio tempo libero, incontrare altre persone, costruire relazioni. In questi mesi Spiaggia Libera Tutti si è trasformata progressivamente da semplice servizio di accessibilità a luogo di partecipazione, relazione e cura sociale. È questa la direzione su cui vogliamo continuare a lavorare”.

A contribuire alla vita quotidiana della spiaggia anche i volontari, organizzati in due turni giornalieri, con una presenza indicativa da due a cinque persone per turno. Il progetto ha inoltre accolto due ragazze in alternanza scuola-lavoro, che hanno svolto un’esperienza formativa a contatto con il pubblico, gli operatori e le diverse realtà coinvolte.

Sabato 12 settembre: Special Olympics e festa al tramonto

La stagione si avvia ora verso la conclusione, con ancora una decina di giorni per vivere Spiaggia Libera Tutti e una giornata speciale in programma sabato 12 settembre.

Dalle 15.30 alle 17.30 la spiaggia ospiterà le gare di beach bocce dei Beach Summer Games di Special Olympics Italia, manifestazione in programma dall’11 al 13 settembre tra Rimini e Cesenatico. Un appuntamento dedicato allo sport e all’inclusione che porterà sulla spiaggia gli atleti partecipanti ai Games.

Dalle 18 alle 20, spazio invece a un aperitivo al tramonto con musica dal vivo, pensato come momento conclusivo e di restituzione alla comunità, per salutare insieme ospiti, famiglie, volontari, operatori, associazioni e tutte le realtà che hanno contribuito alla stagione.

I servizi di Spiaggia Libera Tutti proseguiranno fino al 13 settembre. La spiaggia è aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 e dispone di 16 gazebo attrezzati, pensati per accogliere persone con disabilità insieme ai propri caregiver.

L’accesso è gratuito e avviene tramite prenotazione sul sito www.spiaggialiberatutti.it , telefonando al numero 351 4980236 oppure scrivendo a [email protected] .

Il progetto è promosso dal Comune di Rimini, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e gestito dalla Cooperativa sociale Amici di Gigi, capofila di un partenariato che comprende Club Nautico di Rimini, RiminiUp, Cooperativa Service Web, Inopera Impresa Sociale, Cooperativa Bagnini Rimini Sud e The Beach Srl.