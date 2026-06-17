Spiaggia Libera Tutti riparte per il suo secondo anno: l'utopia diventa realtà

A Rimini riparte la spiaggia che garantisce a tutti il diritto di vivere il mare senza barriere

Dopo il via alla stagione 2026 partita lunedì 15 giugno, questa mattina si è svolto il momento inaugurale per “Spiaggia Libera Tutti”, la spiaggia senza barriere di Piazzale Boscovich inaugurata lo scorso anno e pronta ad accogliere l’estate 2026 con un progetto ancora più inclusivo e strutturato. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’assessore ai Servizi sociali Kristian Gianfreda e il presidente della Cooperativa sociale Amici di Gigi, Valerio Tomaselli insieme al direttore della spiaggia e alle associazioni e ai partner coinvolti nel progetto.

Fino al 13 settembre, “Spiaggia Libera Tutti” torna dunque per il secondo anno a garantire a tutte le persone il diritto di vivere il mare senza barriere. Promossa dal Comune di Rimini, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e gestita dalla Cooperativa Amici di Gigi insieme a una rete di realtà del territorio, la spiaggia si conferma non solo come presidio di accessibilità, ma come luogo di relazione, partecipazione e inclusione. Tra le novità più rilevanti della stagione 2026 c’è il potenziamento della balneazione sicura e assistita con nuove sedute per fare il bagno in mare e la passerella che consente alle persone con disabilità di raggiungere l’acqua ulteriormente allungata, rendendo più semplice, sicuro e confortevole l’accesso alla balneazione.

Accanto agli interventi strutturali, si rafforza anche la dimensione organizzativa e sociale del progetto. Dopo la prima stagione, che ha restituito un forte riscontro in termini di soddisfazione degli ospiti e di qualità dell’esperienza, per il 2026 viene messo a sistema il mondo del volontariato, dei tirocini, dei percorsi PCTO con scuole e università, degli operatori e degli educatori, costruendo una rete ancora più solida attorno alle persone e ai loro bisogni. Già nell’estate 2025 circa 100 volontari hanno contribuito alle attività della spiaggia, donando complessivamente 1.678 ore di impegno. Una presenza quotidiana, soprattutto nelle fasce di punta del mattino e del pomeriggio, che si è rivelata decisiva per garantire continuità, ricchezza di esperienza e supporto operativo agli ospiti. Per il 2026 l’obiettivo è valorizzare ulteriormente questo patrimonio umano, ampliando il coinvolgimento dei volontari, creando uno spazio dedicato alla loro accoglienza e formazione e costruendo una rete stabile capace di coinvolgere anche scuole, università e percorsi di tirocinio.

Parallelamente, è stato potenziato anche il sistema di prenotazione. L’elevata domanda registrata nella stagione 2025 ha infatti evidenziato la necessità di rendere ancora più efficiente la gestione degli accessi e l’ottimizzazione degli spazi disponibili. A completare le novità della stagione 2026 sarà inoltre un calendario di laboratori e attività ricreative costruito anche sulla base dei bisogni e dei suggerimenti emersi durante la prima estate di attività.

“Per noi questa spiaggia è uno dei risultati più belli della città di Rimini – ha dichiarato il sindaco –. È il frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto Regione, associazioni, Comune e gestori, dimostrando che l’accessibilità è una parte essenziale dell’idea di città che vogliamo costruire. Il ministro Locatelli ha riconosciuto questa esperienza come una best practice e non a caso Rimini è stata scelta per ospitare ExpoAid. Continuiamo a investire per migliorare l’accessibilità alla spiaggia, per collegarla sempre meglio al porto e per immaginare questo luogo come uno spazio sempre più aperto, accogliente e accessibile a tutti. Siamo in una fase storica importante anche per gli operatori balneari: nei criteri di aggiudicazione delle concessioni abbiamo inserito premialità legate all’accessibilità delle spiagge, perché riteniamo che questo debba essere un elemento qualificante e premiante per il futuro del nostro sistema balneare”.

“Questa seconda stagione – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Kristian Gianfreda – ci consegna una spiaggia più matura, più organizzata e ancora più capace di rispondere a una domanda reale e profonda. I numeri e le storie della prima estate ci hanno detto che Rimini ha saputo costruire un luogo in cui le persone non trovano solo servizi, ma accoglienza e relazioni. Il 2026 sarà un anno particolarmente significativo: Spiaggia Libera Tutti sarà parte integrante di ExpoAid, portando la propria esperienza innovativa dentro uno degli appuntamenti nazionali più importanti dedicati all’inclusione, e sarà coinvolta anche nella visita del Santo Padre Leone XIV. Due momenti che confermano come questo progetto parli ben oltre i confini della spiaggia: racconta un modello di città che vuole includere davvero tutti, mettendo al centro il valore di ogni persona”.

La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 e dispone di 16 gazebo attrezzati, pensati per accogliere persone con disabilità insieme ai propri caregiver, offrendo spazi confortevoli, servizi dedicati e un ambiente realmente inclusivo. Anche per l’estate 2026 “Spiaggia Libera Tutti” si conferma un luogo vivo e dinamico. Ogni settimana saranno organizzati momenti ludici, ricreativi e aggregativi rivolti agli ospiti della spiaggia e alle loro famiglie, con l’obiettivo di trasformare una giornata al mare in un’esperienza di relazione e condivisione. La riapertura di Spiaggia Libera Tutti conferma l’impegno del Comune di Rimini, della Cooperativa Amici di Gigi e di tutti i partner coinvolti nel costruire una città sempre più accogliente, accessibile e capace di mettere al centro il valore di ogni persona.