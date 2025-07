"Grazie, mi avete cambiato la vita": la spiaggia inclusiva di Rimini conquista tutti

Una turista con disabilità sorpresa dal progetto di accessibilità Spiaggia Libera Tutti

A poco più di un mese dalla sua inaugurazione, continuano ad arrivare riscontri molto positivi a Rimini per il progetto “Spiaggia Libera Tutti”, l’area balneare nei pressi di piazzale Boscovich, completamente accessibile e gratuita. Progettata secondo i principi del Design for All, la spiaggia nasce con l’obiettivo di garantire il diritto al mare per tutte le persone, in particolare per chi vive con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Tra le testimonianze che hanno maggiormente colpito in queste prime settimane, c’è quella di una turista con disabilità che, come raccontato alla nostra redazione, si è imbattuta per caso nella spiaggia ed è stata incuriosita dalla novità. Ha deciso così di provarla, scoprendo un’esperienza profondamente diversa e positiva, tanto da trasformare il suo soggiorno in un sentito ringraziamento verso chi ha reso possibile tutto questo:

«Non avevo mai vissuto la spiaggia così. Per la prima volta non mi sono sentita un peso, ma semplicemente una persona in vacanza. Ogni dettaglio è stato pensato per noi, con rispetto e dignità. Grazie di cuore a chi ha creduto in questo progetto: avete cambiato il mio modo di vivere il mare e, in fondo, anche un po’ la mia vita.»

La spiaggia infatti, è aperta tutti i giorni, dal 16 giugno all’8 settembre, dalle 7:30 alle 19:30. Offre: passerelle ampie e pianeggianti fino alla battigia; 16 gazebo ombreggiati su pedane, riservati alle persone con disabilità più gravi; aree relax e spazi “calmi” per accompagnare delicatamente l’esperienza balneare; docce accessibili, servizi igienici attrezzati, spogliatoi; ausili per la mobilità in spiaggia e in acqua (sedie Job, Solemar, Sofao, sollevatore elettrico).



La gestione è affidata alla cooperativa sociale Amici di Gigi, insieme ad altri partner del territorio. Il progetto è sostenuto dal Comune di Rimini e dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”.