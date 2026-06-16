Spider-Man protagonista a RiminiComix 2026 con una grande mostra a Castel Sismondo

Dal 12 luglio al 16 agosto un’esposizione ripercorre oltre sessant’anni di storia dell’Uomo Ragno tra fumetto, cinema e animazione

La quarantaduesima edizione di Cartoon Club & RiminiComix – il festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games – celebrerà una delle icone più riconoscibili dell’universo Marvel e della cultura pop nel suo insieme. La mostra-omaggio Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno sarà visitabile gratuitamente nel suggestivo Castel Sismondo di Rimini dal 12 luglio – primo giorno di Cartoon Club & RiminiComix 2026 – fino al 16 agosto, e racconterà oltre sessant’anni di storia editoriale del personaggio, a partire dal fumetto, medium in cui è nato, per toccare anche il cinema e l’animazione, forme espressive su cui l’Arrampicamuri ha lasciato un segno altrettanto forte.

Anche le mura esterne del Castello omaggeranno l’iconico personaggio, grazie a un’opera di projection mapping che avvolgerà l’intera facciata dal 12 al 19 luglio, dal tramonto (21:30 circa) fino a mezzanotte, raccontando attraverso immagini e musica la genesi dell’eroe e le sfide che ha dovuto affrontare per diventare un mito.

Creato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko, l’Uomo Ragno è stato un personaggio di rottura nel panorama dei supereroi: il primo protagonista adolescente, in cui i lettori potevano facilmente identificarsi. Dall’affitto alle relazioni con amici e ragazze, i problemi quotidiani nelle sue storie hanno sempre avuto una parte importante tanto quanto la lotta contro i supercriminali. In questi decenni Spider-Man è cambiato molto, così come il mondo che lo circonda, dentro e fuori le pagine dei comic book, ma l’insegnamento che ha ricevuto dallo zio Ben nella sua prima avventura non ha perso di forza e verità: da grandi poteri derivano grandi responsabilità.

La mostra prende le mosse proprio dalle pagine del mitico Amazing Fantasy #15, in cui il giovane Peter Parker ha esordito ufficialmente, e sottolinea come questo concetto sia sempre rimasto al centro delle sue migliori opere. Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno propone, infatti, una “guida alla lettura”, articolata in dieci storie, per capire meglio il personaggio: dalla sconvolgente morte di Gwen Stacy, la sua storica fidanzata, allo straziante Il bambino che collezionava l’Uomo Ragno, fino all’albo che mostra le sue reazioni davanti all’attentato dell’11 settembre 2001. Una seconda sezione della mostra racconta, invece, i suoi indimenticabili comprimari, come i suoi grandi amori Gwen Stacy e Mary Jane Watson, la zia May e il vulcanico giornalista J. Jonah Jameson, suo capo al Daily Bugle, ma anche i più significativi antagonisti, da Venom a Goblin passando per Lizard e Kraven il cacciatore. Infine, non mancherà un’area dedicata alle apparizioni del personaggio sul grande e piccolo schermo, dalla serie animata del 1967 fino alla nuova pellicola in uscita a luglio.

Gli appassionati potranno ammirare diversi cimeli e rarità, con una ricca galleria di tavole e copertine originali provenienti da collezioni private, che conterà tantissimi nomi fondamentali per la storia editoriale di Spider-Man, da John Romita Sr e suo figlio John Romita Jr, passando per Todd McFarlane, John Buscema e Mark Bagley per arrivare ai contributi degli italiani Stefano Caselli e Giuseppe Camuncoli. Inoltre, saranno presenti in mostra pubblicazioni e gadget d’epoca, tra cui una collezione di Mego, i pupazzi in vendita negli anni Settanta e Ottanta, e l’albo italiano più raro di sempre, il minuscolo Peter Parker laureato!.

Tra le attività più attese di questa edizione, il pubblico di Cartoon Club & RiminiComix potrà vivere un’esperienza speciale insieme al costume character di Spider-Man. All’interno di uno stand dedicato, i fan avranno infatti la possibilità di partecipare a una photo opportunity immersiva ispirata all’universo del celebre supereroe Marvel: grazie a un set scenografico pensato per ricreare l’effetto vertiginoso dei grattacieli di New York, i partecipanti potranno scattare una foto accanto a Spider-Man, dando l’illusione di essere sospesi sulla facciata di un building, proprio come in una scena d’azione del film. Un modo spettacolare per entrare, anche solo per uno scatto, nel mondo di Spider-Man e prepararsi all’arrivo al cinema di Spider-Man: Brand New Day, nelle sale italiane dal 29 luglio. Inoltre, saranno ospiti della fiera due degli autori che più negli ultimi anni hanno lasciato la loro firma personale su Spider-Man. Stefano Caselli, disegnatore regolare di The Amazing Spider-Man tra il 2011 e il 2012, e lo spagnolo Pasqual Ferry, che nel 2021 ha illustrato il ciclo L’ombra del Ragno.