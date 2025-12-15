Spiragli di pace in Ucraina: "Risolto il 90% delle questioni"

Intesa su garanzie di sicurezza e Kiev in Ue, il nodo Donbass

Passi avanti a Berlino verso un accordo sull'Ucraina. La bozza discussa nei colloqui tra la delegazione americana e quella di Kiev include 'garanzie di sicurezza forti' simili all'articolo 5 della Nato e l'adesione dell'Ucraina all'Ue, fa sapere la Casa Bianca, secondo la quale 'il 90% delle questioni è risolto'.

Resta il nodo Donbass, con Mosca che pretende il ritiro di Kiev dall'intera regione. 'Sui territori le posizioni sono ancora diverse ma siamo costruttivi', spiega Zelensky. In serata alla cena con i leader europei, tra i quali Meloni, il presidente ucraino sente Trump. L'Ue intanto accelera sull'uso degli asset russi in vista del vertice di giovedì. Roma cauta. Merz: 'Senza intesa, Ue danneggiata per anni'. Mattarella condanna la Russia: 'Inaccettabile ridefinire i confini con la forza'.