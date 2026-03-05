Spiritualità e cultura a Rimini: padre Bernardo Gianni racconta Reali

All’Aula Magna del Marvelli una riflessione su poesia, fede e attese di salvezza

Sarà padre Bernardo Gianni, Abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte, a guidare una lettura intensa e attuale della poetica di padre Agostino Venanzio Reali a partire dal titolo “Allungami il cavo della speranza. Travagli del mondo e attese di salvezza nella lirica di Agostino Venanzio Reali”.

L’appuntamento è in programma mercoledì 11 marzo alle 20,45 nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, in via Covignano 265 a Rimini. Introduce e modera il direttore dell’Issr, prof. Marco Casadei.

Padre Agostino Venanzio Reali (1931–1994) è stato frate cappuccino, poeta, artista, biblista e teologo italiano, originario del borgo di Montetiffi, nel territorio di Sogliano al Rubicone. Sacerdote poliedrico, ha affiancato alla missione pastorale una profonda ricerca artistica centrata sulla bellezza e sul sacro, lasciando una significativa produzione pittorica e letteraria.

A lui è dedicato il Museo “Agostino Venanzio Reali”, all’interno della canonica adiacente all’Abbazia di San Leonardo. Un suo Crocifisso è presente anche sull’altare maggiore della chiesa di San Paolo all’Uso. A padre Reali sono inoltre intitolati la Biblioteca Comunale e un Premio nazionale biennale di poesia. A custodirne la memoria è anche l’associazione culturale “Agostino Venanzio Reali”, che collabora alla realizzazione della serata.

Il ricordo di Reali sarà affidato a padre Bernardo Gianni, nato a Firenze nel 1968. Convertitosi nella notte di Natale del 1992, è entrato pochi giorni dopo nella comunità di San Miniato al Monte, iniziando il percorso di noviziato tra i benedettini olivetani che lo ha condotto ai voti solenni e poi all’ordinazione sacerdotale. Priore dal 2009, è abate dal 2015. Con il suo ministero si è avviato un rinnovamento della comunità monastica, caratterizzato da un dialogo più aperto con la città e dall’accoglienza di molte persone in cerca di ascolto, senso e consolazione.

Uomo di grande cultura e profonda spiritualità, è molto seguito anche sui principali social network.

L’ingresso è libero.