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Sporcizia e incuria a Marina Centro, la denuncia dei residenti. La segnalazione

Scatti e segnalazioni da via Trieste e via Tolmino mostrano una situazione di degrado in un’area frequentata della città

A cura di Grazia Antonioli Redazione
01 aprile 2026 10:03
Sporcizia e incuria a Marina Centro, la denuncia dei residenti. La segnalazione -
Rimini
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Sporcizia, incuria e degrado a metà strada tra il lungomare ed il nuovo ingresso della stazione di Rimini. Le immagini, inviate al 347 8809485 da un nostro lettore, mostrano immondizia e altre piacevolezze tra via Trieste e via Tolmino a Marina Centro. I residenti, racconta il nostro lettore, sono esasperati dalla situazione.

Per le vostre segnalazioni WhatsApp: 347 8809485

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