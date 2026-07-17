Sport all'aperto per tutti, il parco Spina di Santarcangelo diventa palestra a cielo aperto

“For all” è un allenamento gratuito a bassa intensità rivolto a tutte le persone che non praticano attività sportiva

Ha preso avvio da qualche settimana, a Santarcangelo, l’attività sportiva all’aperto al parco Spina. “Re-start” è il titolo del progetto della società sportiva dilettantistica santarcangiolese Ad Maiora che gestisce la nuova area attrezzata realizzata dall’Amministrazione comunale alla fine dell’estate 2025. Come da convenzione stipulata con il Comune di Santarcangelo, ad Maiora gestisce infatti l’area attrezzata per la pratica sportiva all’aperto al parco Spina e ha messo a punto per la stagione estiva un calendario di attività, gratuite e a pagamento, dedicate a bambini e adulti, sportivi e principianti.

“For all” è un allenamento gratuito a bassa intensità rivolto a tutte le persone che non praticano attività sportiva: si svolge nelle giornate di martedì e giovedì dalle 19 alle 20. “Cummunity run” prevede invece, dopo un momento di riscaldamento, tre gruppi differenti in base al livello e allo stato di salute: corsa avanzato, intermedio, e un gruppo che alterna corsa e camminata. Sempre gratuita, questa attività si svolge il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19. “Move” è invece l’allenamento a pagamento, ad alta intensità che prevede un coinvolgimento muscolare completo e un alto impatto cardiovascolare. Si svolge tutti i giovedì dalle 19,15 alle 20,15.

Gli obiettivi del progetto “Re-start” elaborato da Ad Maiora sono offrire attività fisica di qualità, supervisionata da personale qualificato; promuovere stili di vita sani per ogni fascia d’età; contrastare la sedentarietà e favorire l’aggregazione sociale; valorizzare il Parco “Spina” come bene comune attivo; creare un presidio motorio continuativo nel tempo, a costo zero per l’Ente.

Per ciò che concerne la nuova area attrezzata del parco Spina, è stata finanziata in parte con il bando nazionale “Sporti di Tutti-Parco” promosso dalla società statale Sport e Salute, per un investimento complessivo di circa 30mila euro. È una struttura polivalente che comprende un circuito per l’esercizio a corpo libero e sei macchine per l’allenamento isotonico cardio.