Sport e benessere: a Rimini torna il Global Wellness Day sulla spiaggia di Bellariva

L’evento farà tappa nello stabilimento balneare Lamby's Beach Bagno 92

Una giornata dedicata al benessere fisico e mentale, nel segno della gioia, del movimento e della consapevolezza. Sabato 13 giugno torna a Rimini il Global Wellness Day, la Giornata Mondiale del Benessere che quest’anno celebra il suo quindicesimo anniversario e che, attraverso l’iniziativa internazionale JoyMagenta, invita tutti a coltivare la gioia come pratica quotidiana di salute e benessere.

L’evento farà tappa nello stabilimento balneare Lamby's Beach Bagno 92 di Bellariva, luogo simbolico da cui il progetto era partito per la prima volta in Romagna, proponendo un’intera giornata di attività gratuite aperte a cittadini e turisti.

Il messaggio dell’edizione 2026 punta a ricordare come la gioia non sia soltanto un’emozione momentanea, ma una vera e propria condizione di benessere da coltivare attraverso gesti semplici: gratitudine, creatività, movimento, connessione con gli altri e attenzione al proprio respiro. Un approccio che vuole contrastare stress, ansia e isolamento, trasformando il benessere individuale in una forma di guarigione collettiva.

Il programma prenderà il via alle 9.30 con una sessione di TRX, allenamento in sospensione basato sul peso corporeo, seguita alle 10.15 da una lezione di stretching e ginnastica posturale dedicata al benessere muscolo-scheletrico.

Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con Rebound Kids alle 17, mentre alle 18 sarà il momento di Rebound JoyMagenta, attività dedicata agli adulti attraverso esercizi di rimbalzo pensati per sciogliere tensioni, alleggerire il corpo dallo stress e aumentare energia e vitalità.

A chiudere la giornata, alle 18.45, una sessione di Respirazione Consapevole guidata dal progetto RivoluzionARIA – Metodo BE, iniziativa internazionale che promuove la consapevolezza del respiro come funzione primaria dell’essere umano e strumento fondamentale di equilibrio psicofisico.