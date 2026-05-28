Sport e solidarietà: 13mila euro alle associazioni del territorio grazie alla Rimini Marathon

Sostegno a a "Crescere Insieme" e "Parkinson in Rete"

Questa mattina, presso la sede del Comune di Rimini, è stata ufficializzata la donazione di 13.000 euro da parte di Asd Rimini Marathon a favore delle associazioni "Crescere Insieme" e "Parkinson in Rete", due realtà attive sul territorio impegnate quotidianamente nel supporto a persone e famiglie in situazioni di fragilità.

La somma, suddivisa tra le due associazioni, è stata resa possibile grazie al ricavato delle iscrizioni alla manifestazione "Rimini Marathon" e al contributo di Eco Demolizioni, partner dell'iniziativa.

All'incontro hanno preso parte l'assessore Kristian Gianfreda, i rappresentanti delle due associazioni beneficiarie e Candido Semprini, presidente di ASD Rimini Marathon, realtà sportiva radicata nel territorio riminese da oltre undici anni.

«Questa donazione è un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di coesione e solidarietà sociale – ha dichiarato l'assessore Gianfreda –. Il sostegno a "Crescere Insieme" e "Parkinson in Rete" dimostra quanto sia profondo il legame tra la nostra comunità e le associazioni che ogni giorno si prendono cura delle persone più vulnerabili. La donazione conferma il valore civico e inclusivo della Rimini Marathon, che va ben oltre la dimensione competitiva: un evento capace di generare risorse concrete per il territorio, trasformando la partecipazione sportiva in un atto di vicinanza e responsabilità collettiva”.