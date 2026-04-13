Sport e solidarietà: a Serravalle il torneo di Padel per la donazione degli organi

Appuntamento al Centro Wonderbay di Serravalle di San Marino domenica 19 aprile dalle ore 9

AIDO (Associazione Italiana per la donazione di organi tessuti e cellule) Emilia-Romagna e Centro Wonderbay in collaborazione con AVSSO (Associazione volontari sammarinesi sangue e organi), Croce Verde Novafeltria e FITP Emilia-Romagna organizzano il Torneo di Padel Solidale Uno Smash per la Vita – I° Edizione Wonderbay "Memorial Giada Penserini".

Lo scopo della manifestazione, che si terrà il 19 aprile, è di informare e sensibilizzare sulla tematica del dono a scopo sanitario e sui benefici dello sport anche tra i soggetti trapiantati. Verrà inoltre ricordata, con l’assegnazione di Memorial, la giovane sammarinese Giada Penserini, scomparsa nel 2022 e donatrice di organi.

Il programma della giornata prevede :

Tornei di padel e di beach volley maschili e femminili, una lotteria di beneficenza e un pranzo a buffet solidale.

Appuntamento al Centro Wonderbay di Serravalle di San Marino domenica 19 aprile dalle ore 9.