Sport e solidarietà al torneo “Piccoli Grandi Cuori – I Love Beach Tennis”

All’Adriatic Village oltre 3.300 euro raccolti a sostegno dell’associazione Piccoli Grandi Cuori grazie a partecipanti e pubblico.

Una giornata di sport, amicizia e solidarietà ha animato l’Adriatic Village, che ha ospitato il torneo di beach tennis “Piccoli Grandi Cuori – I Love Beach Tennis”. L’evento ha confermato la sua importanza non solo sul piano agonistico, ma soprattutto come iniziativa capace di unire divertimento e beneficenza.

Grazie alla generosità dei partecipanti e al sostegno di sponsor, volontari e pubblico, sono stati raccolti oltre 3.300 euro in favore dell’associazione Piccoli Grandi Cuori (la cifra definitiva sarà comunicata dall’associazione sui propri canali ufficiali). Un risultato che testimonia quanto lo sport possa diventare motore di solidarietà e strumento concreto per aiutare chi ha più bisogno.

La competizione ha visto in campo 43 ragazze al mattino e 56 ragazzi nel pomeriggio, che si sono affrontati con entusiasmo in un clima di grande partecipazione. A trionfare nelle rispettive categorie sono state Ilaria Brunelli con Cristiana Bianchi e Federico Urbini con Andrea Parenti, applauditi dal pubblico per il loro talento e la loro determinazione.

Il torneo, da anni dedicato al ricordo di Francesco Vendemini, è diventato un simbolo di memoria e affetto, capace di trasformare ogni edizione in qualcosa che va oltre il semplice risultato sportivo. “Piccoli Grandi Cuori – I Love Beach Tennis” si conferma così un appuntamento atteso e significativo, che celebra i valori dello sport come amicizia, condivisione e sostegno reciproco.