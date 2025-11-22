Sport in diretta su maxi schermi: aperto il nuovo centro Snai a Savignano Mare

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, il nuovo centro rappresenta anche una proposta in più per animare via Cagnona

Da poche settimane in via Cagnona 1899, a Savignano Mare, è attivo un nuovo centro Snai che vuole diventare il punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport del territorio. A pochi passi dall’Iper Rubicone, la sala propone le partite più belle in diretta su due maxischermi affiancati, per un’esperienza di visione coinvolgente e condivisa.

Accanto alla sala è presente un bar molto rifornito, ideale per concedersi un caffè, uno snack o un aperitivo prima, durante e dopo le sfide. L’ampio parcheggio e la posizione defilata garantiscono comodità e riservatezza, rendendo il centro una meta pratica e piacevole per chi vuole godersi lo spettacolo del calcio in compagnia.

In occasione delle grandi sfide Inter–Milan (23-11) di Serie A e delle notti di Champions League con Inter–Liverpool (9-12) e Inter–Arsenal (21-12), la sala invita tifosi e curiosi a riempire le poltrone, commentare le azioni e vivere il match come allo stadio, ma in un ambiente confortevole, popolato da grandi sportivi, dove è naturale fare due chiacchiere sui “massimi sistemi” del pallone e dello sport in generale.

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, il nuovo centro rappresenta anche una proposta in più per animare una zona, quella di via Cagnona, tradizionalmente un po’ sguarnita di attività: un presidio stabile per il territorio, che accende le luci sullo sport e sulla socialità di quartiere. Un invito aperto a tifosi, famiglie e amici dello sport.