Sport, Maratona 2026: a Rimini i Campionati italiani Assoluti

L’Emilia-Romagna consolida il proprio ruolo di riferimento nel panorama nazionale del running. Il prossimo anno si disputeranno a Rimini i Campionati italiani Assoluti di maratona e a Ravenna il Campionato italiano Master. Ma non solo, tra la Toscana e la Romagna, arriverà a Faenza (Ra) la storica ultramaratona del Passatore valida per il Campionato italiano individuale Assoluto km 100 e Master su strada e, sempre per la specialità su strada, a Misano Adriatico (Rn) si svolgerà il Campionato italiano individuale Master 5 km.

Per quanto riguarda le competizioni su pista, Modena ospiterà il Campionato di società C.D.S. Finale A argento e il C.D.S. under 23 Finale A oro e ancora Misano Adriatico (Rn) i Campionati italiani Master di prove multiple e staffette. Tutti gli appuntamenti sono stati confermati dalla delibera ufficiale del Consiglio Federale che assegna le sedi dei campionati 2026.

“Il calendario federale del 2026 premia l’Emilia-Romagna con eventi di assoluto rilievo nel panorama delle maratone nazionali- commenta l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni-. Un risultato che ci riempie di soddisfazione e premia il lavoro sempre più intenso di messa a sistema e di crescita del running in tutta la regione. Un percorso che valorizza anche il gioco di squadra tra gli organizzatori e il circuito delle cinque maratone dell’Emilia-Romagna – Rimini, Ravenna, Bologna, Parma e Reggio Emilia – che la Regione sostiene con convinzione”.

“Accanto a questo- prosegue Frisoni- abbiamo lanciato insieme al Circuito delle cinque maratone dell’Emilia-Romagna anche nuove iniziative come Hyper5, la medaglia dedicata a chi completa tutte e cinque le maratone del circuito: un progetto presentato alla scorsa edizione del TTG e che sta riscuotendo già grande successo e vedrà proprio a Rimini nel 2026 i primi premiati, in concomitanza con i Campionati italiani assoluti. È un esempio concreto di una strategia che guarda all’intera regione, capace di coinvolgere anche nuovi territori e di far crescere ulteriormente il movimento e ottimizzarne le sinergie con lo sviluppo turistico. Siamo certi che ci siano tutte le condizioni per continuare a rafforzare il running in Emilia-Romagna, come leva sportiva, turistica e di promozione territoriale”.