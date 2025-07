Sport, natura e musica: Mondaino si accende con la Malatestian MTB

Un'intera giornata all’insegna della mountain bike, del buon cibo e dei ritmi anni ’70/’80/’90

L'Associazione Turistica Pro Loco di Mondaino comunica che la 2^ edizione del Malatestian M.T.B. Ciclo Escursione si terrà il 22 giugno, il nuovo gruppo di lavoro formato da tanti giovani sta lavorando con rinnovato entusiasmo, per accogliere tanti appassionati delle due ruote MTB.

Il percorso si svilupperà tra le colline del territorio di Mondaino e delle zone limitrofe, ritornando nella piazza circolare di Mondaino. Percorso di media difficoltà.

Programma e percorso.

Ore 8:30 Ritrovo e iscrizione in Piazza Maggiore

Ore 9:30 Partenza ciclo escursione alla riscoperta dei territori malatestiani e ritorno in Piazza Maggiore

Ore 12:30 Arrivo e pranzo in Piazza maggiore “da magnè e da beva”

Ore 13.00 Proseguimento con Musiche anni 70/80/90 a cura DJ Gianni

Evento aperto a tutti

Quota d'iscrizione:10€ (pranzo-acqua/bibita)



Per informazioni:

Pro Loco di Mondaino cell. 393 3604498

Fabrizio cell. 348-0455093 Marco 339-6269179 Luca 347-9753926

mail: [email protected]

Prossimi appuntamenti della Pro Loco:

Palio del Daino 14/17 agosto

Campionato italiano di tiro con la balestra manesca, 31 agosto

Fossa Tartufo & Venere 20 e 30 novembre