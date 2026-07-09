Sposi dal 1974 e innamorati di Riccione: coniugi olandesi nominati ambasciatori della città

La coppia frequenta la Perla verde da oltre cinquant’anni: lunedì scorso la consegna del riconoscimento nel loro albergo preferito, Il Trampolines Suite hotel

Ci sono legami consolidati nel tempo che testimoniano in modo tangibile il profondo valore dell’ospitalità e dell’identità di un luogo. È il caso dei coniugi olandesi Jan e Nancy Oosterbroek, che proprio nei giorni scorsi hanno ricevuto un riconoscimento speciale che ne celebra la straordinaria fedeltà alla Perla verde: la nomina ufficiale a “Ambasciatori di Riccione nel mondo”.

La pergamena è stata consegnata dall’assessore al Turismo Mattia Guidi direttamente in quello che da anni è diventato il loro posto del cuore, il Trampolines Suite hotel. Un momento emozionante per ringraziare una coppia che ha scelto Riccione come meta fissa della propria vita, promuovendone spontaneamente la bellezza e l’ospitalità ben oltre i confini nazionali.

Il legame della signora Nancy, classe 1951, con Riccione, inizia ancora prima del matrimonio, nel 1968, quando viene in vacanza insieme ai genitori. Una tradizione di famiglia consolidata nel 1974, anno in cui si sposa con Jan, nato nel 1944. Da quel momento, la giovane coppia non smette più di frequentare Riccione, trasformando ogni soggiorno in un appuntamento con la felicità.

Per molti anni la loro base è il camping Adria, immersi nella natura e nella convivialità della vita all’aria aperta. Dal 2011, invece, diventano ospiti abituali e affezionati del Trampolines Suite hotel. Se in passato i coniugi Oosterbroek amavano dividere le vacanze in due diversi momenti dell’anno, arrivando a Riccione a giugno e poi nuovamente a settembre, con l’avanzare dell’età decidono di concentrare il loro soggiorno in un unico, lungo e rigenerante periodo compreso tra i mesi di giugno e luglio.

A farli tornare anno dopo anno, sono la passione per la buona cucina del territorio e, soprattutto, quel calore umano che fa la differenza. A Riccione, Jan e Nancy si sentono semplicemente a casa. Nel corso del tempo stringono profondi legami di amicizia con i negozianti della zona e costruiscono una vera e propria rete internazionale di affetti, ritrovando ogni estate, nello stesso albergo e nello stesso periodo, alcuni turisti francesi e tedeschi. Una fedeltà esemplare che la città ha voluto premiare ufficialmente, celebrando due ospiti che incarnano al meglio lo spirito di accoglienza e l’attrattività senza tempo di Riccione.