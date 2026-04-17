Spray al peperoncino e pugno al commerciante: arrestati due giovani a Rimini

Tentano di rubare al minimarket ma vengono beccati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno eseguito il fermo di due giovani, un 19enne di origine egiziana e un 18enne rumeno, ritenuti responsabili di una rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale situato in viale Regina Margherita.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due, dopo essersi impossessati di una bottiglia di superalcolici prelevata dagli scaffali di un minimarket, avrebbero tentato di allontanarsi senza pagare, occultando la merce addosso.

Bloccati dal titolare dell’attività, i due giovani avrebbero reagito con violenza per garantirsi la fuga: il 19enne avrebbe spruzzato spray urticante al peperoncino contro l’uomo, mentre il 18enne lo avrebbe colpito con un pugno al volto.

All’arrivo delle pattuglie, i due si erano già dileguati. I militari, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima - successivamente trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini - hanno raccolto le testimonianze e acquisito alcune fotografie scattate da un passante, che ritraevano i due all’interno dell’esercizio commerciale. Le immagini hanno consentito di avviare immediatamente le ricerche, diramando le descrizioni a tutte le pattuglie in servizio, anche al di fuori del territorio comunale.

La caccia ai presunti responsabili ha dato rapidamente esito positivo: il 18enne è stato individuato nei pressi della spiaggia 105, dove è stato fermato al termine di un inseguimento a piedi. Il 19enne, invece, è stato rintracciato poco dopo nel parco pubblico “Sandro Pertini” di Coriano, dove era stato segnalato mentre compiva atti osceni. Anche in questo caso il giovane è stato bloccato dopo un breve inseguimento da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Coriano e trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino.

Entrambi risultano gravati da precedenti di polizia; il 19enne, inoltre, era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini.

Condotti in caserma, i due sono stati dichiarati in stato di fermo di indiziati di delitto e, al termine delle formalità di rito, trasferiti presso la Casa Circondariale di Rimini, come disposto dal pubblico ministero di turno. Rimangono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.