Springsteen protagonista a Rimini: tornano i Glory Days in versione primaverile

Quattro giorni di concerti diffusi

In attesa della 27ª edizione ufficiale prevista per settembre 2026, i Glory Days in Rimini tornano con una speciale “Spring…Break Edition”, in programma dal 9 al 12 aprile, un appuntamento “off” ma ricco di musica e passione dedicata all’universo di Bruce Springsteen.

Questa edizione primaverile rappresenta un’anteprima intima e diffusa sul territorio, con concerti in quattro diverse location della città.

Si parte giovedì 9 aprile sul palco dell’Hobo's con il folk soul dell’inglese Andy John Jones, accompagnato da Elisa Semprini al violino e Andrea Montecalvo al basso, per un set tra brani originali e cover rivisitate (Bruce Springsteen, Kings of Leon, Creedence).

Venerdì 10 aprile, sul bellissimo palco dell’House of Rock, spazio alle canzoni di Bruce Springsteen reinterpretate dalla Glory Days Band, capitanata da Daniele Tenca, Renato Tammi e Lorenzo Semprini, per un viaggio tra brani immortali come “Born to run” o “Badlands” fino a gemme più nascoste del repertorio del rocker del New Jersey.

Sabato 11 aprile appuntamento speciale all’Area Settebello con Graziano Romani, che insieme alla sua band ripercorrerà oltre 40 anni di carriera, includendo momenti dedicati al repertorio springsteeniano tratto dal suo album omaggio Soul Crusader, fino ai brani storici della sua prima band, i Rocking Chairs, passando per l’ultimo apprezzatissimo lavoro “Looking ahead”, una delle voci rock soul più belle che possiate sentire in giro, per uno spettacolo davvero unico.

Gran finale domenica 12 aprile (dalle ore 12) al Rose & Crown, dove Diego Mercuri & Little Orchestra porteranno in scena la “folk side” di Bruce Springsteen, le canzoni di album come “The ghost of Tom Joad”, “Devils and dust” e altre come quelle contenute nel disco “The Seeger Sessions”.

Dal 1999, il festival è un punto di riferimento internazionale per i fan del Boss, capace di richiamare ogni anno appassionati da tutto il mondo e di ospitare artisti di primo piano della scena rock e folk legata a Springsteen, tra cui Willie Nile, Cindy Mizelle, Vini Lopez, Joe D'Urso, Dan Baird, Hans Ludvigsson, Martyn Joseph e Michael McDermott, solo per citarne alcuni.

Un lungo weekend che conferma ancora una volta Rimini come casa europea dei fan del Boss, tra musica dal vivo, incontri e condivisione, in attesa della grande 27^ edizione dal 17 al 20 settembre 2026. Gli eventi sono ad ingresso gratuito, eccetto quello del venerdì sera.