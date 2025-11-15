Sprint Valencia, Bezzecchi quinto, Bastianini precede Bagnaia nelle retrovie

Vince Alex Marquez davanti Acosta e Di Giannantonio

Marco Bezzecchi chiude al quinto posto nell'ultima gara sprint della Motogp, che si è corsa in Spagna, sul circuito di Valencia. Partito dalla pole, il pilota dell'Aprilia è stato subito sopravanzato da Alex Marquez della Ducati Gresini, che con abilità ha portato a casa la vittoria, precedendo la Ktm di Pedro Acosta e la Ducati del Vr46 di Fabio Di Giannantonio. Morbidelli è sesto, mentre Raul Fernandez ha concluso la gara al quarto posto. Solamente quattordicesimo Bagnaia, alle spalle di Bastianini.