Spuma presenta il nuovo numero con il gin tonic al gusto panettone

Federica Piersimoni ha lanciato l’edizione autunno-inverno del magazine al chiosco di Castel Sismondo

Piazzale Kennedy e il parco del mare per tenere a battesimo l’estate con una rinfrescante granita, il kiosko di Castelsismondo in Piazza Francesca da Rimini per presentare il numero di autunno/inverno di “Spuma” by Federica Piersimoni con il cocktail ideale per i mesi più freddi.

“Federchicca” - questo il nickname che autografa la pagina Instagram da qualcosa come 72.000 follower vera agenda quotidiana dei principali eventi e appuntamenti del Riminese e non solo - ha scelto il cuore della città per presentare il nuovo numero del magazine coloratissimo e ricco di iniziative, interviste, focus ed esperienze da far vivere a residenti e turisti ribattezzato appunto “Spuma”.

Lo ha fatto ieri, giovedì 22 ottobre, con un evento dedicato in un altro dei luoghi iconici della “nuova” Rimini accompagnando il vernissage con una proposta unica, un gin tonic speciale mixato per l’occasione da LetyFip mettendo insieme la “Panettonic” di Galvanina (un’originale tonica nata dalla collaborazione con il maestro della pasticceria Iginio Massari) e l’igles Dry Gin nato invece dalla sinergia fra lo chef stellato Igles Corelli e un’eccellenza italiana dell’alchimia botanica come Baldo Baldinini. Ne nasce un gin tonico originale, natalizio, che sa di panettone, ma anche di canditi e burro e già si candida a nuovo drink dell’inverno.

Una pubblicazione fresca, divertente, distribuita in bar, punti di interesse e luoghi di ritrovo che in questo numero spazia dall’intervista alla santarcangiolese Valentina Pesaresi protagonista ad “Amici” di Maria De Filippi a quella a Mariano Guardianelli, chef stellato di “Abocar Due Cucine”, passando per “tour” fra i borghi degli entroterra o la Riviera Vintage, caffè e panettoni di alta scuola, un focus sulle vignaiole in rosa e trasferte a San Marino e Bologna.

E sono state oltre un centinaio le persone che non hanno perso la ghiotta occasione per regalarsi un bell’aperitivo vista rocca e assicurarsi la “bussola” degli eventi e dell’entertainment dell’autunno/inverno.