Stabilimento balneare a rischio sanzioni fino a 100mila euro: rilevati problemi agli impianti elettrici

Il blitz a Riccione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, affiancati dal personale del comando provinciale di Rimini, hanno effettuato un sopralluogo in uno stabilimento balneare di Riccione, rilevando alcune criticità che potrebbero portare a sanzioni fino a 100.000 euro. Le contestazioni riguardano la non conformità degli impianti elettrici, con cavi di tensione esposti in prossimità di oggetti infiammabili, nonché la disposizione degli apparecchi da cucina ed elettrodomestici in cucina e magazzino, una disposizione che non risulterebbe funzionale all'evacuazione in caso di emergenza. L'attività allo stabilimento era stata sospesa, ma i titolari hanno provveduto a sanare le violazioni più gravi rilevate durante il controllo.