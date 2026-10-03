Staccoli Caffè è tra i migliori bar d'Italia: il riconoscimento del Gambero Rosso

Paolo Staccoli: "Facciamo nel nostro piccolo la nostra parte per valorizzare Cattolica e la Riviera"

C'è un bar a Cattolica che, dal 1952, accompagna le giornate della città dal primo caffè del mattino all'aperitivo della sera. Quel bar è ancora una volta tra i migliori d'Italia. Lo Staccoli Caffè ha ricevuto le Tre Tazzine, il massimo riconoscimento della guida "I Migliori Bar d'Italia 2027" del Gambero Rosso, presentata nei giorni scorsi a Milano. È l'unico locale della Romagna a ottenerle, in un'élite di appena 57 insegne in tutta la Penisola. Per questa edizione il Gambero Rosso ha rinnovato il proprio metro di giudizio, riunendo in un'unica valutazione a 360 gradi caffè, pasticceria, cucina, beverage, servizio e funzionalità del locale. "È un esame più completo, che premia i bar capaci di esprimere identità e qualità lungo tutto l'arco della giornata. Ed è proprio questa la cifra di Staccoli: la cura delle colazioni, la pasticceria artigianale delle merende, la proposta degli aperitivi serali", racconta Paolo Staccoli, che sulla conferma delle Tre Tazzine evidenzia: "È una conferma importante del lavoro che portiamo avanti ogni giorno e dell'impegno di tutti i nostri ragazzi. Ed è ancora più bello poter condividere questa soddisfazione con Cattolica e con il nostro territorio, che può contare su tante realtà di valore. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte, contribuendo con il nostro lavoro a valorizzare la città e tutta la Riviera".

Il riconoscimento arriva al termine di una stagione che Staccoli giudica positiva: "Nonostante alcune difficoltà, a partire dal caldo particolarmente intenso, Cattolica ha risposto molto bene, e credo sia un dato importante. Ora dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per far conoscere sempre di più la nostra offerta turistica: non soltanto d'estate, ma anche nei weekend, in inverno e durante le festività, coinvolgendo e valorizzando anche le zone limitrofe". Uno sguardo rivolto avanti, nel segno della collaborazione: "C'è sempre spazio per crescere, e lo si fa insieme: attività e amministrazione, confrontandosi e lavorando nella stessa direzione. Le imprese hanno bisogno di una città viva e accogliente, e una città cresce anche grazie alle attività che ogni giorno investono e lavorano sul territorio". E poi c'è un patrimonio da raccontare: "Viviamo in un territorio meraviglioso, dal mare all'entroterra, e dobbiamo essere i primi a promuoverlo. Come dico sempre, è la Riviera che vince: è lavorando tutti insieme che possiamo continuare a farla crescere e conoscere". Per il futuro, nessuna intenzione di sedersi sugli allori: "Le Tre Tazzine ci lusingano moltissimo, ma allo stesso tempo ci rimettono in gioco ogni giorno – conclude Staccoli –. Essere arrivati al massimo riconoscimento non significa sentirsi arrivati, anzi: per noi è uno stimolo a continuare a migliorare e a rappresentare al meglio Cattolica e la nostra Riviera".