Stadio Romeo Neri, il Comune concede una proroga ad Aurora Immobiliare

Sindaco di Rimini: "In caso di mancata presentazione di progetto e piano economico, si passa al piano B"

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha annunciato stamane, 27 ottobre, l’accoglimento della richiesta di proroga da parte di Aurora Immobiliare per la presentazione del “Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Stadio Romeo Neri”. La scadenza originaria, prevista per fine ottobre 2025, viene posticipata di sei settimane, fino al 15 dicembre, a causa della complessità tecnica e del recente cambio di proprietà della società Rimini Calcio, inizialmente coinvolta nella redazione del Piano Economico Finanziario.

Sadegholvaad ha precisato che, qualora entro quella data il progetto e il piano economico non vengano presentati, il Comune considererà chiuso il percorso con Aurora Immobiliare e attiverà il cosiddetto “piano B”, procedendo alla pianificazione degli interventi a stralci per il miglioramento dello stadio e dell’impiantistica sportiva comunale.