Stagione estiva 2026 a Riccione: regole su sicurezza, decoro e novità per i servizi

Pubblicata l’ordinanza per la stagione balneare: tra conferme storiche e nuove disposizioni su spiagge e attività

Con la stagione estiva già ufficialmente avviata lo scorso 4 aprile, il Comune di Riccione ha reso noto i dettagli dell’ordinanza che disciplina la vita in spiaggia per l’anno 2026. L’amministrazione ha scelto di dare continuità a un modello di accoglienza basato sulla sicurezza e sul rispetto dell’ambiente, confermando provvedimenti ormai consolidati come il divieto assoluto di fumo lungo la battigia e l’accesso regolamentato per gli animali domestici nelle aree dedicate. Tra le certezze per la tutela della salute pubblica rimane fermo l’obbligo per ogni stabilimento di disporre di defibrillatori certificati.

Accanto a queste conferme, spunta una piccola curiosità merceologica dedicata al ristoro sotto l'ombrellone: i dodici operatori del commercio itinerante autorizzati dal Comune potranno ora vendere anche la macedonia fresca, che si aggiunge a bibite e gelati, mentre resta confermata l’esclusiva per i venditori storici su prodotti tradizionali come cocco e canditi.

Le date della stagione e il servizio di salvataggio

La stagione balneare estiva proseguirà fino al 2 novembre 2026, ma il cuore della programmazione riguarda la sicurezza in mare. L’ordinanza stabilisce infatti che il servizio di assistenza alla balneazione dovrà essere garantito obbligatoriamente dal 16 maggio al 20 settembre. In questo arco temporale, tutti gli stabilimenti, i bar e i ristoranti di spiaggia dovranno assicurare l’apertura quotidiana a partire dalle 7:30, offrendo così pieni servizi ai turisti fin dalle prime ore del mattino.

La gestione dell’arenile e il silenzio pomeridiano

Un capitolo importante riguarda la convivenza tra intrattenimento e relax. Per quanto riguarda la diffusione sonora, l’ordinanza conferma orari rigidi per la pubblicità tramite altoparlanti, consentita solo tra le 11:00 e le 11:40 e nel pomeriggio dalle 17:00 alle 17:40, con un leggero anticipo nel mese di settembre (dalle 16:30 alle 17:10). La musica di sottofondo è sempre permessa, ma con il divieto assoluto di diffusione tra le 13:00 e le 16:00, fascia oraria dedicata al riposo dei bagnanti.

Anche lo smontaggio delle attrezzature a fine estate è stato regolamentato per non pregiudicare il decoro: ombrelloni e lettini potranno essere rimossi gradualmente dal 7 settembre, ma le operazioni dovranno concludersi tassativamente solo dopo il 27 settembre.

Accessibilità, decoro e animali in spiaggia

L’ordinanza ribadisce l’impegno per una spiaggia inclusiva: i concessionari sono tenuti a facilitare la balneazione per le persone con disabilità attraverso mezzi idonei e a mantenere i camminamenti sempre liberi da ostacoli o arredi temporanei.

Per garantire il decoro, restano vietate le attività non autorizzate come massaggi o tatuaggi e l’accesso in spiaggia tra l’1:00 e le 5:00 del mattino. Infine, viene confermata la disciplina per gli amici a quattro zampe: il bagno in mare è permesso esclusivamente nelle prime ore del mattino (6:00-7:30) e in serata (dalle 19:00 al tramonto) nelle spiagge libere individuate tra le zone 5 e 7, 51 e 52, 77 e 78, 132 e 134, 146 e 147. Negli stabilimenti privati, i proprietari potranno invece usufruire delle aree attrezzate predisposte dai concessionari.







