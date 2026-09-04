Stalking alla ex: 192 messaggi in un giorno e "l'agguato" nel parcheggio della palestra. Arresto convalidato

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un 57enne residente a Savignano sul Rubicone

È stato convalidato questa mattina (4 settembre) l'arresto di un 57enne originario di Faenza, residente a Savignano, arrestato il 1° settembre, dopo aver importunato l'ex compagna nel parcheggio di una palestra d Rimini. Lei, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si è dovuta rifugiare in auto; e mentre chiamava il 112, lui avrebbe iniziato a colpire la carrozzeria della vettura della donna per intimidirla. Sul capo del 57enne pendeva già un ammonimento del Questore, nell'ambito di un fascicolo aperto per atti persecutori compiuti dall'uomo verso la ex. Tra le condotte al vaglio della Procura, l'invio massiccio di messaggi per convincerla a tornare con lui: in un giorno, ne spedì 192. L'arresto è stato dunque convalidato: la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 57enne, il gip ha invece accolto l'istanza della difesa, l'avvocato Massimo Melillo, disponendo il divieto di avvicinamento. L'indagato non potrà avvicinarsi a 1 km dalla donna e tra i luoghi frequentati da quest'ultima, dovrà tenersi alla larga da quella palestra teatro del loro ultimo incontro, non voluto dalla denunciante. Al 57enne sarà applicato anche il braccialetto elettronico.