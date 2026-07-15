Stalking all'ex marito: l'interrogatorio ribalta il quadro, revocato l'obbligo di braccialetto elettronico

Torna libera la 39enne accusata di perseguitare l'ex

Il gip Alessandro Capodimonte ha revocato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti di una 39enne moldava e dei suoi genitori, di 59 anni, indagati per maltrattamenti, lesioni e stalking ai danni dell’ex marito 40enne e della sua attuale compagna.

La decisione è arrivata dopo l’interrogatorio di garanzia. Secondo il legale degli indagati, l’avvocato Martina Montanari, la ricostruzione fornita dai tre, supportata dalla documentazione prodotta, avrebbe messo in discussione la versione del denunciante, rendendo necessario un ulteriore approfondimento del quadro accusatorio.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura e condotta dai carabinieri, ipotizza invece una serie di episodi di minacce, aggressioni e presunti atti persecutori avvenuti dopo la fine della convivenza, culminati con un’aggressione denunciata dal 40enne e con il presunto monitoraggio dei suoi spostamenti tramite un dispositivo GPS installato sull’auto.