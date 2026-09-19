Stalking e minacce alla ex 17enne, chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne

Avrebbe pedinato e minacciato la ragazza dopo la fine della relazione, arrivando a mostrarle una pistola durante una videochiamata

Un 19enne albanese rischia il processo con l’accusa di stalking e minacce nei confronti dell’ex fidanzata, all’epoca 17enne. Il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio.

Secondo l’accusa, il giovane, difeso dall'avvocato Luca Nebbia del Foro di Rimini, avrebbe perseguitato la ragazza dopo la fine della relazione, con appostamenti fuori da scuola, pedinamenti, insulti e minacce via chat. Avrebbe inoltre mostrato una pistola durante una videochiamata e si sarebbe aggirato nei pressi dell’istituto con coltelli e tirapugni.

La giovane sarebbe stata costretta a cambiare abitudini e frequentazioni per paura di aggressioni. L’udienza preliminare è fissata per gennaio.