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Stalking e minacce all’ex compagna: in carcere un 47enne pugliese

Accusato di atti persecutori aggravati e danneggiamento nei confronti di una donna di Riccione. Il gip ha accolto la richiesta della Procura

A cura di Glauco Valentini Redazione
13 luglio 2026 06:50
Stalking e minacce all’ex compagna: in carcere un 47enne pugliese -
Rimini
Cronaca
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Si sono aperte ieri mattina le porte del carcere per un 47enne pugliese, accusato di atti persecutori aggravati e danneggiamento nei confronti dell’ex compagna, residente a Riccione. La misura cautelare è stata disposta dal gip Raffaele Deflorio, che ha accolto la richiesta del pm Luca Bertuzzi, sulla base delle dichiarazioni della vittima, delle testimonianze e degli altri riscontri raccolti dagli investigatori.

Secondo l’accusa, dopo la fine della relazione l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la donna con telefonate e messaggi continui, appostamenti sotto casa, minacce e ripetuti danneggiamenti all’auto. Le condotte avrebbero provocato un grave stato di paura nella vittima, costretta a lasciare temporaneamente la propria abitazione per trasferirsi dalla madre.

L'indagato, già noto alle forze dell’ordine e difeso dall’avvocato Giancarlo Tunno del Foro di Bologna, è accusato anche di aver minacciato i familiari della donna e di aver pronunciato frasi intimidatorie, tra cui il riferimento a volerla «sfregiare con l’acido». Episodi che hanno portato la Procura a chiedere e ottenere la custodia cautelare in carcere.

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