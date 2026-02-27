Stallo sul trasferimento della Moschea da Borgo Marina: "Serve tempo per valutare alternative"

"Discorsi avviati a dicembre 2025", ricorda la presidente del consiglio comunale Corazzi

Il trasferimento del centro culturale islamico da Borgo Marina, via Giovanni XXIII, in altra sede più idonea, è stato tra gli argomenti del consiglio comunale di ieri (giovedì 26 febbraio), con un botta e risposta tra il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, che ha presentato l'ennesima interpellanza in tema, e Giulia Corazzi del Pd. La presidente del consiglio comunale ha riepilogato le tappe, ricordando come già a inizio dicembre 2025 sia stata convocata una prima riunione con i capigruppo dei gruppi consiliari e il sindaco, nel corso della quale è stata avviata la discussione sul tema, decidendo di attivare un'interlocuzione con le realtà associative territoriali interessate, raccogliendo la disponibilità dei presenti a portare avanti un percorso trasversale e condiviso. Un secondo appuntamento è stato fissato per le prossime settimane.

"Abbiamo iniziato questo percorso a dicembre 2025 insieme al sindaco e ci siamo proposti di rivederci nei primi mesi dell’anno. Fisseremo al più presto il prossimo incontro. Un percorso del genere richiede tempo per valutare le alternative e le strade percorribili, a partire da una prima ricognizione delle aree di culto presenti in città. Gli uffici hanno già predisposto il materiale necessario e stanno definendo la data per il nuovo incontro nei tempi concordati", evidenzia Corazzi.