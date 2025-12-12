Standing ovation per Servillo: il ritorno di “Partitura” conquista Riccione

Questa sera, venerdì 12 dicembre, alle 21:15 il secondo e ultimo appuntamento

È stata una prima serata intensa e suggestiva quella andata in scena ieri, 11 dicembre, nella Sala Granturismo di Riccione. Toni Servillo ha inaugurato il doppio appuntamento dedicato a Partitura – Viaggio immaginario, e ostile, di Giacomo Leopardi nel ventre di Partenope, il testo che Enzo Moscato scrisse per lui nel 1987. Un ritorno alle radici del teatro poetico napoletano, accolto da un pubblico profondamente coinvolto.

Servillo, con la consueta forza interpretativa, ha saputo dare corpo e voce alla Napoli dolente e febbrile immaginata da Moscato, trascinando gli spettatori in un percorso vivido nella città partenopea. Il viaggio di Leopardi, così come lo aveva immaginato l’autore, è rivissuto sul palco come un affresco emotivo fatto di ombre, vitalità, contrasti, evocato dalla parola e dal ritmo scenico dell’attore.

Il doppio appuntamento — promosso dal Comune di Riccione e curato da Riccione Teatro nell’ambito del 58esimo Premio Riccione — si configura come un vero atto d’amore di Servillo verso Moscato: un omaggio alla sua ricerca linguistica e al suo modo unico di attraversare la tradizione napoletana fondendo registri, epoche e identità.

Il programma di oggi

La seconda serata con Partitura è in programma questa sera, venerdì 12 dicembre, alle 21:15, sempre alla Sala Granturismo, dove Servillo tornerà sul palco con la sua lettura scenica del testo di Moscato.

Nel pomeriggio, alle 18 al Cinepalace, verrà invece proiettata la versione restaurata di Rasoi, il film nato dall’innesto del poemetto Litoranea e da alcune pagine di Partitura. In sala saranno presenti Toni Servillo e Angelo Curti.

Biglietti