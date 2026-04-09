StarCon Italia 2026 accende Bellaria: tre giorni con star internazionali, cosplay e fantascienza

Dal 10 al 12 aprile al Palacongressi: ospiti da Star Trek, Star Wars, Blade Runner

Manca ormai pochissimo a StarCon Italia 2026 e a Bellaria Igea Marina è davvero tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti di fantascienza, fantasy, scienza, cinema, serie tv, cosplay e cultura pop.

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, il Palacongressi di Bellaria Igea Marina si trasformerà nel cuore pulsante del fandom italiano, ospitando StarCon Italia 2026, una delle più importanti convention italiane dedicate a Star Trek, Star Wars, Doctor Who, fantascienza e gioco.



Per tre giorni la Riviera romagnola si prepara ad accogliere appassionati da tutta Italia.

Quella in arrivo non sarà una semplice convention, ma una vera e propria edizione evento. StarCon Italia 2026 celebrerà infatti i 60 anni di Star Trek, i 40 anni dello STIC-AL Star Trek Italian Club Alberto Lisiero e i 30 anni di Ultimo Avamposto, tre ricorrenze che rendono ancora più speciale un appuntamento già storico per il panorama nerd e fantascientifico nazionale. Un’edizione che punta a unire memoria, spettacolo, divulgazione e partecipazione, con un’offerta pensata per pubblici di tutte le età.



Cast di ospiti internazionali: sul palco di Bellaria saliranno infatti Nana Visitor, amatissima per il ruolo di Kira Nerys in Star Trek: Deep Space Nine, Edward James Olmos, leggenda del piccolo e grande schermo tra Battlestar Galactica, Blade Runner e Miami Vice, e Marc McClure, volto iconico per gli appassionati di Superman e Ritorno al futuro. Dal mondo di Star Wars arriveranno inoltre Ross Sambridge e James Taylor, attori e stunt performer legati alla celebre saga creata da George Lucas.



Il programma di StarCon Italia 2026 conferma un avvio subito importante già da venerdì 10 aprile, giornata in cui si entrerà immediatamente nel vivo con l’apertura della convention alle 10, i primi appuntamenti dedicati allo spazio e alla divulgazione, la presenza dell’astronauta Roberto Vittori, proiezioni a tema, incontri su Star Trek, giochi, lezioni di lingua vulcaniana, quiz e una serata che proseguirà fino a tardi tra scienza, musica e cultura nerd. Tra gli appuntamenti più attesi del venerdì figurano anche il talk “Generazione Goldrake”, la conferenza “A spasso tra musica e scienza nell’universo nerd” e gli spazi ludici già attivi dalla mattina.



Sabato 11 aprile ci saranno gli incontri con Ross Sambridge, James Taylor, Giorgio Locuratolo, Marc McClure, Edward James Olmos e Nana Visitor, oltre a panel su manga, cultura pop, Ritorno al futuro, Star Trek, animazione giapponese e spettacoli dal vivo. Il sabato offrirà anche momenti molto attesi come il Quiz Challenge, il Nik’Ta Bat’leth Fight, giochi liberi con Arcade Story, le aree foto e autografi e la sempre richiestissima StarCon Night.



Anche domenica 12 aprile il programma di StarCon Italia 2026 Bellaria Igea Marina si preannuncia densissimo. Si partirà con il workshop di spade laser con James Taylor, per poi proseguire con incontri dedicati a Star Trek, Star Wars, Doctor Who, intelligenza artificiale, scienza e divulgazione. Nel pomeriggio torneranno protagonisti anche i grandi ospiti internazionali, fino al gran finale con l’asta di beneficenza “Cash or Trek – Chi offre di più?” .



Uno degli aspetti più forti e distintivi di StarCon Italia 2026 sarà ancora una volta la sua capacità di mescolare intrattenimento, cultura e divulgazione scientifica. Accanto ai nomi del cinema e della televisione, il pubblico troverà infatti anche ospiti e relatori provenienti dal mondo della scienza, dell’astronomia, della scrittura, del fumetto, dell’editoria e della cultura pop. A Bellaria arriveranno tra gli altri Roberto Vittori, Sandro Bardelli, Fabio Mortari, Marco Pellitteri, Carlo Recagno, Maurizio “Kirio1984” Iorio, Francesca Gisotti, Irene Luccioni, Gabriella Cordone Lisiero, Nicola Vianello, Alessio Candeloro, Daniele Roccati e molti altri.



Grande spazio sarà riservato anche all’esperienza diretta del pubblico, con un’area sempre più ricca dedicata a giochi, tornei, role play, quiz, arcade e attività interattive. La sala giochi di StarCon Italia 2026 ospiterà partite e sfide per tutti i livelli, mentre Arcade Story porterà in convention l’atmosfera delle sale giochi di una volta con cabinati e cultura videoludica. Non mancheranno inoltre allestimenti speciali, spazio Lego, ambientazioni scenografiche e presenze a tema, grazie anche al contributo di Empira Star Wars Fan Club, pronto a dare ulteriore spettacolarità all’evento.



Accanto all’anima spettacolare, StarCon Italia 2026 a Bellaria Igea Marina confermerà anche la sua tradizionale vocazione solidale. Anche quest’anno infatti la convention sosterrà una raccolta benefica il cui ricavato sarà devoluto alla Croce d’Oro Sciarborasca, in memoria di Davide Candeloro, storico collaboratore della manifestazione recentemente scomparso.



All’interno di StarCon Italia 2026 troveranno spazio anche STICCON XXXVIII, la convention ufficiale dello STIC-AL – Star Trek Italian Club Alberto Lisiero, Kronos One – I giorni dell’Onore dedicata al mondo Klingon e Regeneration 6 per i fan di Doctor Who a conferma della capacità della manifestazione di riunire in un unico grande contenitore alcuni dei principali mondi del fandom italiano. L’evento è organizzato da STIC-AL, Italian Klinzha Society, Doctor Who Italian Club, Ultimo Avamposto e Rocca Prop, in collaborazione con Star Trek Horizon ed Empira Star Wars Fan Club.