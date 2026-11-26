Start Romagna, il 96% degli autobus è a basso impatto ambientale: in arrivo altri 18 mezzi

Nei primi sei mesi del 2026 i bus hanno percorso 2,85 milioni di chilometri nel bacino di Rimini. Il presidente Corsini: "Il trasporto pubblico torni al centro dell’agenda politica nazionale"

Sono 2 milioni e 850mila i chilometri percorsi dagli autobus di Start Romagna nel bacino riminese nei primi sei mesi del 2026. Un servizio che accompagna ogni giorno migliaia di persone e che, secondo i dati dell’azienda, vede crescere la quota di mezzi a basso impatto ambientale. In occasione della Giornata mondiale del trasporto sostenibile del 26 novembre, Start Romagna fa il punto sul rinnovo della flotta e sugli investimenti in mobilità green.

«Il trasporto pubblico è una scelta strategica e non più rinviabile per il futuro delle nostre comunità», afferma il presidente Andrea Corsini. «Competere con l’auto privata diventa una priorità che unisce giustizia ambientale e giustizia sociale». Corsini sottolinea anche il risparmio per le famiglie e la capacità di un autobus di togliere dalla strada fino a 40 automobili. «Di fronte a benefici così evidenti, è indispensabile che il settore torni al centro dell’agenda politica nazionale, ricevendo la valorizzazione e le risorse finanziarie che merita». Nel 2025 Start Romagna ha trasportato oltre 50 milioni di passeggeri nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I 584 autobus in servizio hanno percorso complessivamente più di 20,6 milioni di chilometri.

A fine 2025 la flotta era composta da 260 autobus a metano, 213 diesel, 28 ibridi metano-elettrici e 83 elettrici. La quota dei mezzi a basso impatto ambientale è passata dal 91% al 96% nel corso dell’anno. Il rinnovo prosegue anche nel 2026. Sono entrati in servizio otto nuovi autobus, cinque alimentati a metano e tre diesel EURO VI Step E. Nei prossimi due mesi sono attesi altri 18 mezzi: 11 a metano e sette elettrici.

L’introduzione di autobus elettrici e di veicoli alimentati con combustibili fossili di ultima generazione ha contribuito a migliorare le prestazioni ambientali della flotta e a ridurre le emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti. È inoltre iniziata la progressiva dismissione dei mezzi Euro V-EEV. Crescono anche i chilometri percorsi con alimentazioni elettriche. Nel 2025 autobus elettrici e filobus hanno effettuato 1.429.770 chilometri, contro i 564.842 del 2024, con un aumento superiore al 150%. L’obiettivo per il 2026 è avvicinarsi ai due milioni di chilometri.